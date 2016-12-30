「蔣氏威權猶如納粹」 中教大學生籲校方拆除銅像

2016-12-30 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕新竹光復中學日前因學生在校慶中扮演納粹德國，引起國內極大討論與部分人士批評。台中國立教育大學有學生認為，如果扮演納粹需要受到譴責，那象徵權威統治的蔣介石銅像也應該消失。

根據《蘋果日報》報導，光復納粹事件所引發的分支討論，其中一項便是前總統蔣介石曾以威權、高壓方式統治國家，與納粹並無太大差別，但蔣介石的銅像卻還聳立在全國各地，中教大校園內便是其中一處。

不滿的學生在銅像上貼出「威權銅像 醜化學校」、「歷史遺毒 退出校園」標語，認為擺放蔣介石銅像，等於是在展示二二八事件與白色恐怖的始作俑者，因此呼籲校方拆除。

總務長胡豐榮表示，因此事牽涉政治議題，學校會保持中立態度，後續將規劃由學生主辦、校方協辦的公聽會進行討論，決定去留後再由校園規劃小組委員會評估，並做出最後決定。