交通罰款進帳26億 柯文哲：只會讓我民調更低！

2016-12-30 13:53

〔記者陳紜甄／台北報導〕北市交通違規今年罰款高達26億！北市長柯文哲今日聽取交通會報時，直呼「嚇死人！」他表示，開單的目的不是罰款，而是管理；並接著說，「除非開單的目的是讓我民調更低，不然我想不出其他的目的。」引起在場官員竊笑。針對北市違規情形，柯文哲指示警察局交通大隊，針對違規情形，八個月後提改善計畫。

今年1月至11月，警察局交通大隊取締重大違規件數約25萬件，較去年同期增加約1萬多件；行人違規取件增加272件；慢車違規案件則增加341件。交通大隊嚴格執法，卻引來柯文哲質疑嚴加取締為何卻未見改善？他建議，應統計資料，針對違規路段件數進行排名，隨時監控並處理，建立SOP，三個月內就會知道成果。

北市近期舉辦台北馬拉松、電腦展等，造成周邊交通壅塞，引起民怨。柯文哲當場詢問，活動結束後，每次都會進行檢討，每個月都開會，怎麼還是出問題？他並建議，經驗要累積，並建立SOP。每次把問題列出來，一個個改，再做改善。慢慢從20分進步到60分，再到90分。

柯文哲並表示，一個月開了二十張罰單，罰款金額可以達二十六億，真是嚇死人。然後，每一張罰單，說是市長要開，這不是只讓他的民調更低？最後他重申，開單的目的是管理，而非罰款，並裁示交通大隊，八個月後提出檢討改善計畫。