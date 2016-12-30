蔡正元為性平教育槓陳菊 反遭酸「什麼年代了」

2016-12-30 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元稍早於臉書發文，表示高雄市教育局竟不准中小學教育孩子「拒絕婚前性行為」，痛批市長陳菊「是什麼玩意兒」。文章一出卻引來網友一片譏嘲，酸他「到底活在哪個年代？」

蔡正元在臉書上傳一紙高雄市教育局發出的公文，內容是各校在進行性別平等教育宣導時的注意事項，其中第四點寫著「有關貞愛立約承諾、守真、拒絕婚前性行為及墮胎影片等宗教、信仰團體課程，皆不宜納入本市性別平等教育及性教育課綱內容」。蔡正元因此痛批「陳菊真怪！」

不過文章經轉載至PTT後引發網友反彈，有人認為「拒絕婚前性行為實屬部分宗教主張，不納入課綱天經地義啊」，其他網友則紛紛留言譏嘲說「止兀活在哪個年代？」、「你的腦袋最奇怪吧」。