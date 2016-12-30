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國民黨：日本核食滿街走 只有政府看不見

2016-12-30  13:40

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今早召開「日本核食滿街走，只有政府看不見」記者會，呼籲蔡英文政府與台南市長賴清德，國人健康大於政治利益，在核災食品無法杜絕、海關無法嚴格把關下，不要顢頇的與日本簽下核災食品進口的合約，危害人民生命健康。

國民黨文傳會副主委胡文琦表示，包括新光三越、大潤發、家樂福及無印良品等知名通路及網路通路，日本核災食品大舉入侵已是事實，無法想像只有政府看不到，他譴責蔡英文總統出賣國家利益及人民健康，面對檢驗人力缺乏及檢疫機制的漏洞，要求政府拿出具體配套辦法。

他強調，對於攸關台灣漁民重大權益及國家主權尊嚴的沖之鳥礁、釣魚台主權爭議，以及「慰安阿嬤」的賠償案件，蔡政府必須與日本協商解決，不能一再黑箱作業，要告訴台灣人民與日本究竟做了什麼交易？

日前質疑台南市政府查獲核食卻不公布的台南市議員林燕祝，展示滿桌的日本核災區周邊地區食品，痛批上次國民黨台南市議會黨團召開記者會拿出核災食品，竟被台南市政府認為是網購或從國外攜進進入，「竟然有如此不面對問題的政府！」

她強調，台南市府11月查獲3件來自核災地區食品進入台南，卻不公布，對於不公布的理由為何，台南市府始終都講不清楚。

林燕祝展示17件來自日本核災區的產品，並檢具所有產品項目及收據，強調台南市府若認為產品是由網路購買及私人帶進，為何不去追查。

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  • 國民黨文傳會副主委胡文琦表示，日本核災食品大舉入侵已是事實，無法想像只有政府看不到。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨文傳會副主委胡文琦表示，日本核災食品大舉入侵已是事實，無法想像只有政府看不到。（資料照，記者方賓照攝）

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