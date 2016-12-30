正面迎擊蔡正元 姚文智：見縫插針、令人作嘔

2016-12-30 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元稍早於臉書發文，痛批民進黨立委姚文智高舉做不到的空殼裡想，使都更條例審議牛步化。對此，姚文智於臉書發文回嗆蔡「換個時空就見縫插針，混淆視聽」，令人作嘔。

姚文智稍早於臉書上發文怒批，蔡正元去年以前審都更條例時，跟著姚的提案亦步亦趨，和其他國民黨委員一樣，開口閉口感謝預審召委邱文彥與姚文智。但今天換個時空就見縫插針，企圖混淆視聽。

姚文智進一步指出，國民黨當時的內政部長陳威仁，公開承認若照當時修法通過，大台北都更完成會從需要2300年「減少」100至200年，姚反問「這種法案可以通過嗎？通過有用嗎？」，強調他自己就是不相信「日本做得到，台灣自我卻步做不到？」