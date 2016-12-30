| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嘉義民雄鄉公園驚傳槍擊案 一男胸口中彈 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 政治

本會期最後一日 立法院繼續表決戰

立法院本會期30日最後後一天，上午院會因討論事項尚未確定，仍須表決確定議程，趁表決大戰的空檔，國民黨立委穿戰袍，一起在主席台前拍照，並高喊，「祝大家新年快樂！」（記者廖振輝攝）

2016-12-30  13:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院本會期最後一天，院會今日中午12時多再度上演表決大戰，處理國民黨所提「105年度國營事業預算」預算刪減案，將本週二院會表決不完的提案繼續表決。

原定於今年七月通過的「105年度國營事業預算」，上會期因國民黨團提出1800多件預算刪減案，在臨時會祭出逐案表決延宕至今，經朝野多次協商後，減至252案在本週二進行表決，當日延長開會至晚間9點仍表決不完，僅表決完169案，剩餘提案留待今日處理。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國營事業預算 立法院 表決大戰
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：本會期最後一日 立法院繼續表決戰


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.