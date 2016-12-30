本會期最後一日 立法院繼續表決戰
2016-12-30 13:05
立法院本會期30日最後後一天，上午院會因討論事項尚未確定，仍須表決確定議程，趁表決大戰的空檔，國民黨立委穿戰袍，一起在主席台前拍照，並高喊，「祝大家新年快樂！」（記者廖振輝攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院本會期最後一天，院會今日中午12時多再度上演表決大戰，處理國民黨所提「105年度國營事業預算」預算刪減案，將本週二院會表決不完的提案繼續表決。
原定於今年七月通過的「105年度國營事業預算」，上會期因國民黨團提出1800多件預算刪減案，在臨時會祭出逐案表決延宕至今，經朝野多次協商後，減至252案在本週二進行表決，當日延長開會至晚間9點仍表決不完，僅表決完169案，剩餘提案留待今日處理。
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