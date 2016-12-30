中生讚促統 洪秀柱：不要害死我

2016-12-30 13:31

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今日上午赴銘傳大學專題演講，在Q＆A階段，一名中國交換生稱讚她「促進兩岸和諧與統一」時，立刻強調「你不要害死我」，但隨即又說她不怕，「我被別人戴帽子戴習慣了」。

不過，當聽到一名台灣學生說兩岸是中華民國與中華人民共和國兩個國家時，洪秀柱又立即更正這名學生，「不是兩個國家」，她強調，中華民國憲法就是「一中憲法」，憲法增修條文明定是為因應國家統一前的需要，而且「九二共識」就是兩岸共同謀求統一，只是台灣主張兩岸對一中涵意的解讀各有不同，台灣要三民主義統一，對岸要一國兩制統一，雖然何時統一不知道，但大家應該把雙方的定位談清楚。

洪秀柱並指出，她肯定前總統馬英九執政時代的兩岸主權互不承認、治權互不否認，不統、不獨、不武的維持現狀，但那是已經完成的「階段性任務」，兩岸關係不能永遠停滯在這種狀態，她就是要把馬英九的「不、不、不」，改為「承認、承認、承認」，過去馬英九與中國大陸來往永遠只是經濟不政治，只談容易不談難，如今中國大陸已經崛起，兩岸不可能永遠只經不政，不能老是不進入難的部分，應該往前跨一步，這也就是國民黨十九全通過和平政綱的原因，要在中華民國憲法基礎上，深化「九二共識」，積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性。

她強調，國民黨要扮演兩岸和平制度化角色，促成兩岸在平等立場上研議建立軍事互信機制，並爭取台灣參與國際組織的機會，以及一起來談兩岸關係定位而非主從關係。

她並期許年輕學子，大家要有逐鹿中原的抱復與理想，「大陸的希望在台灣，台灣的前途在大陸。」