沒被邀元旦升旗 傳馬英九可能以個人身分參與

2016-12-30 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕由於今年總統府前元旦升旗沒邀請卸任正副元首，傳出前總統馬英九將不排除以個人身分參加。

根據《聯合報》報導，總統府府前元旦升旗的主辦單位中華民國全國中小企業總會，將改變今年的升旗形式，因此不會邀請卸任正副元首，但馬英九不排除以個人身分參與。

至於國民黨主席洪秀柱是否參與目前仍在評估，親民黨主席宋楚瑜因另有行程，確定不會出席。