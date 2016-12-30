| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 政治

沒被邀元旦升旗 傳馬英九可能以個人身分參與

2016-12-30  11:32

〔即時新聞／綜合報導〕由於今年總統府前元旦升旗沒邀請卸任正副元首，傳出前總統馬英九將不排除以個人身分參加。

根據《聯合報》報導，總統府府前元旦升旗的主辦單位中華民國全國中小企業總會，將改變今年的升旗形式，因此不會邀請卸任正副元首，但馬英九不排除以個人身分參與。

至於國民黨主席洪秀柱是否參與目前仍在評估，親民黨主席宋楚瑜因另有行程，確定不會出席。

廣告
  • 傳出前總統馬英九將不排除以個人身分參加。（資料照，記者黃耀徵攝）

    傳出前總統馬英九將不排除以個人身分參加。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元旦 升旗 總統府 馬英九
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：沒被邀元旦升旗 傳馬英九可能以個人身分參與


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.