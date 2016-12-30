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一次性蛋材政策爭議 蛋農、官員記者會吵翻

民進黨立委洪宗熠、蘇震清、陳素月、陳曼麗舉辦記者會，蛋農、業者與農委會官員各持異見，瀰漫濃濃火藥味。（記者廖振輝攝）

2016-12-30  11:28

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為禽流感防疫及改善衛生因素，政府推動雞蛋使用一次性包材政策，但蛋農因成本因素及及必要性而大表質疑。民進黨立委洪宗熠、蘇震清、陳素月、陳曼麗舉辦記者會上，蛋農、業者與農委會官員各持異見，始終無共識，雙方針鋒相對，瀰漫濃濃火藥味，讓立委忙著緩頰。

洪宗熠表示，全國生產的雞蛋中有46％產自彰化縣，其選區更占大宗，希望在防疫問題、生產者、消費者間達到三贏；陳素月指出，一次性蛋材恐造成大量垃圾，且有不易冷藏存放的問題；陳曼麗則表示，此政策違反資源重複使用潮流，若政策需要轉彎就應轉彎。

蘇震清表示，他贊成能跟上使用一次性蛋材的潮流，但政府應做好溝通，所謂不教而殺謂之虐，盼理想與現實並行而非衝突，政府應準備好配套措施，貿然實施定有衝擊，禽流感預防是多元的，一次性耗材徒增成本會轉嫁到消費者身上，但也盼業者敞開心胸。

中華民國養雞協會祕書長王建培質疑，如何保證一次性蛋材紙箱不會被回收再利用，且如此運送過程不但增加不少人力，紙箱經風吹雨淋也易變形，不利生產旺季時冷藏平抑蛋價，盼現行塑膠籃徹底清洗，以及紙箱能兩案併陳，業者也定會徹底清洗消毒配合。

農委會動植物防檢局局長黃㯖昌表示，政策雖非其制定，但他研究後益發覺得有理，不但歐美等國實行，連泰國、史瓦濟蘭也如此，他在傳統市場仍發現塑膠籃骯髒無比，盼大家思考要讓產業繼續停留或跟上潮流，執法面能檢討，但政策方向不能變，否則會有更多業者觀望。

在官員回應蛋農及業者意見後，在場蛋農大聲抗議，不滿黃㯖昌立場及語氣過於強硬，強調會讓業者都沒未來，一度與官員針鋒相對，情勢一度緊繃，在場的立委見狀趕緊緩頰，最後洪宗熠趕緊強調政府應給3到6個月緩衝期，再行檢視有無修法需要，才讓記者會順利落幕。

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