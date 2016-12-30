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被問新年新希望 洪秀柱：揮別惡夢的2016

2016-12-30  11:15

〔記者施曉光／台北報導〕面對黨內質疑在自己領導下，國民黨會「新黨化」，國民黨主席洪秀柱今早赴銘傳大學演講時受訪表示，這個話不是今天才開始，從以前就有，但好像她擔任黨主席以來，黨員不但沒有流失，還很多人紛紛進來，相關說法就當做是「參考」，既然黨內有疑慮，她會自我檢討，想想如何讓黨更加茁壯。

面對媒體詢問，對2017年有無新希望？洪秀柱說，希望「揮別惡夢的2016」，迎接2017，國民黨有新氣象，台灣的命運能有所改變。

媒體追問，為何2016是惡夢？她反問，「怎麼不是惡夢，2016對國民黨而言是大惡夢，這還需要我解釋？」

至於黨內有人點名立委江啟臣參選黨魁，洪秀柱說，這是好事，不要讓外界覺得國民黨沒有人才，而且都是躲的不出來，但她也強調，被點名還不算數，要當事人有熱誠，願意出來承擔，最終結果讓黨員做選擇。

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  • 洪秀柱說，希望「揮別惡夢的2016」。（記者劉信德攝）

    洪秀柱說，希望「揮別惡夢的2016」。（記者劉信德攝）

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