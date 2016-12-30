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立院加開臨時會至小年夜 廖國棟：我也不怕

2016-12-30  11:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院本會期將在今天休會，民進黨團今在黨團大會決定，臨時會將從1月5日，開到1月26日小年夜為止。對此，國民黨團總召廖國棟表示，這還要朝野協商確定，民進黨要拉長時間，「我也不怕」，國民黨有4千個預算刪減凍結案，「看他們要怎樣表！」

廖國棟說，要拉長就拉長，4千案當然就是要表決，黨團大會上黨內立委也支持，民進黨人數多，國民黨時間多，就陪他們玩，「除非我同意看要怎樣處理。」

廖國棟說，106年度中央政府總預算才是民進黨的咽喉，預算通過與否影響政府施政，民進黨會比較重視這部分，臨時會最好全力處理預算，不要再處理考試院副院長人事同意權。

廖國棟也指出，年金改革、同志婚姻、反日本核災食品進口三大法案，是下會期朝野攻防重點，民眾對多繳少領的年金改革很不滿意，未來一定會出現反彈浪潮，已預料到民進黨想把重大法案在下會期通過，接下來專心佈局選舉。

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  • 國民黨團總召廖國棟表示，民進黨要拉長時間，「我也不怕」。（資料照，記者黃耀徵攝）

    國民黨團總召廖國棟表示，民進黨要拉長時間，「我也不怕」。（資料照，記者黃耀徵攝）

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