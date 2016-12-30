| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 政治

國民黨下屆黨魁 王金平：吳敦義當然是最好人選

2016-12-30  09:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨下一屆黨主席由誰來當比較好？前立法院長、國民黨立委王金平今日受訪表示，吳敦義當然是「最好」的人選，大家都期待他來做，若能公平競選，他能出來的話，符合許多人的期待。

王金平說，幾個月來，吳有邀自己聚餐兩三次，彼此平常沒有任何聯絡，見面時吳沒表態要選，「他的考慮確實是比較多一點，因為他的經歷和高度，當然要慎重考慮。」

對於國民黨團總召廖國棟點名由中生代江啟臣接班黨主席，王金平也說，他們都是最優秀的領導人，參選都是好事情，江啟臣是中生代，「是大家可以期待的未來領導。」

針對黨主席洪秀柱有意競選連任，王金平表示，洪主席的領導很多地方都值得稱讚，也是好的領導，但希望黨內人士能是非分明、分辨是非，黨不能用義和式做法，來處理紛爭和爭議，黨要讓人民覺得理性，這樣黨才能有更好未來。

王金平也指出，郝龍斌也是很好人選，想參選的人都很優秀，郝有來看過自己幾次，沒明確提過要參選黨主席，「所以沒有要選不要選，也沒有誰幫誰的問題。」

相關影音

廣告
  • 王金平今表示，吳敦義當然是「最好」的人選，大家都期待他出來。（記者廖振輝攝）

    王金平今表示，吳敦義當然是「最好」的人選，大家都期待他出來。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席 王金平
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：國民黨下屆黨魁 王金平：吳敦義當然是最好人選


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.