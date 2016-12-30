國民黨下屆黨魁 王金平：吳敦義當然是最好人選

2016-12-30 09:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨下一屆黨主席由誰來當比較好？前立法院長、國民黨立委王金平今日受訪表示，吳敦義當然是「最好」的人選，大家都期待他來做，若能公平競選，他能出來的話，符合許多人的期待。

王金平說，幾個月來，吳有邀自己聚餐兩三次，彼此平常沒有任何聯絡，見面時吳沒表態要選，「他的考慮確實是比較多一點，因為他的經歷和高度，當然要慎重考慮。」

對於國民黨團總召廖國棟點名由中生代江啟臣接班黨主席，王金平也說，他們都是最優秀的領導人，參選都是好事情，江啟臣是中生代，「是大家可以期待的未來領導。」

針對黨主席洪秀柱有意競選連任，王金平表示，洪主席的領導很多地方都值得稱讚，也是好的領導，但希望黨內人士能是非分明、分辨是非，黨不能用義和式做法，來處理紛爭和爭議，黨要讓人民覺得理性，這樣黨才能有更好未來。

王金平也指出，郝龍斌也是很好人選，想參選的人都很優秀，郝有來看過自己幾次，沒明確提過要參選黨主席，「所以沒有要選不要選，也沒有誰幫誰的問題。」

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