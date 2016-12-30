蔡英文批姚文智？ 管碧玲：小英表情輕鬆可愛

昨日有媒體報導，總統蔡英文與立委姚文智在餐會中有爭執。對此，立委管碧玲在臉書表示這是一場誤會。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-12-30 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕昨日有媒體報導，總統蔡英文與立委姚文智在餐會中有爭執。對此，立委管碧玲在臉書表示這是一場誤會，並指出蔡英文當時態度輕鬆，雙方對話有建設性。

昨日《鏡傳媒》報導，本週二蔡英文與多位綠營立委進行餐敘時，姚文智發言指出，行政院版老舊建物重建修法獎勵草案的容積獎勵誘因不足，應從城市再造、再生角度切入。報導指出，蔡英文打斷姚文智發言說：「好啦，我知道你的意思了，昨天就是你在阻擋啊！都有人告訴我了。」場面尷尬。

管碧玲在臉書澄清當時狀況，管說該新聞有嚴重錯誤，「小英總統，是用輕鬆可愛的表情講這句話的」。且表示誘因不足，可以再加。管碧玲嘆：「正面的對話，被轉述成這樣，姚文智委員是委屈了」。