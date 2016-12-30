上週來台訪立院 吉爾吉斯國會副議長回國丟飯碗

上週吉爾吉斯國會副議長阿利別科夫（左四）率團來台訪問。（立法院提供）

2016-12-30 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕上週吉爾吉斯國會副議長阿利別科夫（Nurbek Alimbekov）率團來台訪問，引發中國不滿，向吉爾吉斯抗議，吉爾吉斯國會副議長阿利別科夫28日在議會表示，將辭去國會副議長的職務。

綜合中國媒體報導，吉爾吉斯的國會副議長阿利別科夫，因上週訪問台灣引發中國強烈不滿，28日在議會上引咎辭職，他稱，「為了避免損害吉爾吉斯與中國的友好關係，我決定提出辭呈」，吉國議長圖爾松別科夫在議會表示，吉國議員團訪問台灣，為吉中兩國關係蒙上了陰影；圖爾松別科夫並聲稱，副議長作為國家領導層一員，此次與台灣政治領導人會面，並沒有得到吉國外交部和議會的批准，這樣的作法違反法律。

但阿利別科夫強調，他是以私人身分前往台灣訪問，主要目的為「人道主義和經貿事務」，他說國會沒有對這次議員團訪台做出表示，也沒有支付此次訪問的費用，另外在與台灣政治人物會面期間，並沒有討論政治問題或簽署任何官方文件。

據立法院指出，阿利別科夫於12月16日至21日率團來台訪問，立法院長蘇嘉全21日在秘書長林志嘉及外交部公使胡扶中陪同下，接見阿利別科夫等一行人。

蘇嘉全向其介紹台灣的政治發展歷程，並強調，即使中國對台灣外交進行壓迫，但仍有信心提供台灣的資源與經驗，與吉爾吉斯等其他國家共同合作；阿利別科夫也表達了他們希望與台灣能在觀光、電子產業和農業等三方面進行合作，盼台灣企業能夠前往該國投資。