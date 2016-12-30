中國政委稱小英「蔡妹妹」 高議員：誰是你妹 放尊重點

2016-12-30 09:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕中國政協委員潘慶林隱匿黨政身分遭台灣拒絕入境，受訪時竟稱蔡英文總統「蔡妹妹」﹗引發外界議論﹔高市議員高閔琳上午在臉書嗆潘，蔡總統就是蔡總統，誰是你妹？放尊重點！

中國政委潘慶林前天傍晚從中國北京搭機到台灣桃園機場，通過移民署證照查驗櫃臺時，因隱匿黨政軍身分、資料填寫不實遭拒絕入境，當天深夜被扣在第一航廈移民署辦公室內，昨日下午1時15分搭機返回中國。

潘慶林搭機前接受媒體採訪時，抱怨既然台灣都給合法文件，為何不能入境？並稱蔡英文總統「蔡妹妹」，這句「蔡妹妹」引起外界議論。

民進黨籍高市議員高閔琳上午在臉書開砲，批評潘慶林如因該國國情使然，或是怕對上頭難交代，總統兩字叫不出來，可叫主席或比照前總統叫先生，至少稱呼蔡女士便是，「誰是你妹妹啊，放點尊重！」