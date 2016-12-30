| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 政治

中國政委稱小英「蔡妹妹」 高議員：誰是你妹 放尊重點

2016-12-30  09:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕中國政協委員潘慶林隱匿黨政身分遭台灣拒絕入境，受訪時竟稱蔡英文總統「蔡妹妹」﹗引發外界議論﹔高市議員高閔琳上午在臉書嗆潘，蔡總統就是蔡總統，誰是你妹？放尊重點！

中國政委潘慶林前天傍晚從中國北京搭機到台灣桃園機場，通過移民署證照查驗櫃臺時，因隱匿黨政軍身分、資料填寫不實遭拒絕入境，當天深夜被扣在第一航廈移民署辦公室內，昨日下午1時15分搭機返回中國。

潘慶林搭機前接受媒體採訪時，抱怨既然台灣都給合法文件，為何不能入境？並稱蔡英文總統「蔡妹妹」，這句「蔡妹妹」引起外界議論。

民進黨籍高市議員高閔琳上午在臉書開砲，批評潘慶林如因該國國情使然，或是怕對上頭難交代，總統兩字叫不出來，可叫主席或比照前總統叫先生，至少稱呼蔡女士便是，「誰是你妹妹啊，放點尊重！」

廣告
  • 對於中國政協委員潘慶林稱總統蔡英文為「蔡妹妹」，高市議員高閔琳直言回嗆「誰是你妹妹啊，放點尊重！」。圖為停在桃園機場的華航機隊。（資料照，記者朱沛雄攝）

    對於中國政協委員潘慶林稱總統蔡英文為「蔡妹妹」，高市議員高閔琳直言回嗆「誰是你妹妹啊，放點尊重！」。圖為停在桃園機場的華航機隊。（資料照，記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國政委 拒絕入境 潘慶林
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：中國政委稱小英「蔡妹妹」 高議員：誰是你妹 放尊重點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.