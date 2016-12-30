傳遼寧艦回程將穿越台灣海峽 選在小英出訪時刻...

2016-12-30 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍航空母艦「遼寧號」航艦編隊進行遠洋海訓，日前穿越第一島鏈繞行台灣，有媒體報導，遼寧艦任務結束回航時，將會貼著台灣海峽中線以西走，達到真正繞行台灣一圈，而時間點就在明年1月總統蔡英文出訪尼加拉瓜時。

《三立新聞》報導，遼寧艦結束任務後，回程將會貼著台灣海峽中線以西直接穿越台灣海峽，整個任務完成繞台灣一圈，回程的時間點在1月7日和8日間總統蔡英文出訪時刻，挑釁意味濃厚。

全球防衛雜誌資深記者宋玉寧透露，中國此舉除了節省航行時間，一方面還會對台灣形成政治壓力。