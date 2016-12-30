傳遼寧艦回程將穿越台灣海峽 選在小英出訪時刻...
2016-12-30 08:04
〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍航空母艦「遼寧號」航艦編隊進行遠洋海訓，日前穿越第一島鏈繞行台灣，有媒體報導，遼寧艦任務結束回航時，將會貼著台灣海峽中線以西走，達到真正繞行台灣一圈，而時間點就在明年1月總統蔡英文出訪尼加拉瓜時。
《三立新聞》報導，遼寧艦結束任務後，回程將會貼著台灣海峽中線以西直接穿越台灣海峽，整個任務完成繞台灣一圈，回程的時間點在1月7日和8日間總統蔡英文出訪時刻，挑釁意味濃厚。
全球防衛雜誌資深記者宋玉寧透露，中國此舉除了節省航行時間，一方面還會對台灣形成政治壓力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 《彩妝大師說 底妝這麼畫！》鄭建國
- 糖尿病嗜吃甜食 女「黃斑部水腫」視茫茫
- 伊拉克政府軍恢復對摩蘇爾IS攻擊
- 象鼻蟲寄生 財仔溪30櫻花樹垂危
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》4
- 酒駕撞死人 擬立法洗被害者遺體
- 單身男子公寓 長大之後
- 少子化海嘯襲 大專教師恐萬人失業
- 偷拍運動婦人PO網嘲笑 猛男遭健身房終生停權
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》6
- 豬心開啟科學夢 宜中郭宇恆全國賽獲獎
- 《小洋裝．小短靴．小派對》2
- 校長教武術 辦公室像兵器庫
- 名媛愛時尚 挖寶複合精品店
- 體驗行動支付 橘子推元旦一元早餐
- 蔡下月出訪 過境休士頓舊金山
- 《錶王傳奇》3
- 搶修劉啟祥故居 將變身美術館
- 核四系統老舊 「殺肉」恐賣不到半價
- 宜蘭僅2成5接管 污水下水道使用費緩徵
- SBL》台啤5分打敗裕隆 毀了呂政儒4000分紀錄夜
- 放空機構盯上 輝達慘跌
- 屏東新站雨天要撐傘 縣長：天大笑話
- 小鬼心酸憶出道 窩漫畫店嗑泡麵
- 假川普祝壽 彭淮南說NO
- 獲「金安心」認證 工程審照快速通關
- 公托聯盟元旦上路證照保母 僅2成有意願
- 嘉市明年公告土地現值 調漲3.11％
- 元旦起垃圾減量 拚每日減百噸
- 高雄駁二跨年派對 屋頂看海吃羊肉爐
- 花海加雲海 信義賞梅太美了
- 《超會賺台灣運動明星》林智勝 跨年後月薪120萬
- 64個碩博班掛0 台大包辦7個
- 假日禁裝修噪音 北市提早到晚間6點
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》3
- 新北野外育樂協會︰是山友自揪團
- 《超會賺台灣運動明星》大小詹 合體稱霸台灣網壇
- 光洋科明年1/3恢復買賣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：傳遼寧艦回程將穿越台灣海峽 選在小英出訪時刻...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分