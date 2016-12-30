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謝維洲簽賭風波 周刊爆：千萬債務用3折處理

周刊報導，謝維洲的債務，最後以3折處理。（資料照，記者方賓照攝）

2016-12-30  07:25

〔即時新聞／綜合報導〕謝長廷之子、台北市議員謝維洲日前傳出沉迷運彩，積欠千萬元債務，今天週刊報導，組頭收不到帳揚言爆料，透過管道找上謝長廷夫妻處理，最後雙方協調債務以3折處理。

謝維洲前天在臉書真對債務問題回應，強調有接觸運動彩券，但沒有積欠債務，媒體報導實有誤解。且當初借款，是用於先前競選所衍生之相關經費欠款，仍有不足，也因此向長輩們尋求支持來協助償還。

《時報周刊》報導，謝維洲會被爆出賭債，是因為組頭多次催款都拿不到錢，只好透過管道找上謝長廷夫妻，謝長廷得知後相當不滿，痛罵兒子一頓。

報導指出。謝長廷找有力人士出面處理，該人士說服對方同意謝維洲以3折處理，還能分期付款。對於周刊報導，謝維洲尚未回應。

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