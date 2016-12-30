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中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷

2016-12-30  00:01

〔記者姚介修／桃園機場報導〕據瞭解，中國政協委員潘慶林28日下午5時28分，從北京搭乘中國國際航空189班機抵達桃園機場，持入台證準備通過移民署證照查驗檯時，因隱匿黨政軍身分、資料填寫不實遭到拒絕入境，截至28日深夜11時許還被扣在第一航廈的移民署辦公室內，直到昨天下午1時15分才搭機返回北京。

潘慶林抱怨，既然台灣方面都給合法文件了，為何不能入境？對此，移民署國境事務大隊不願回應，據側面瞭解，潘慶林的入台證是由旅行社向我國在日本辦事處提出申請，當時他並未據實填寫他的官方身分，而後我辦事處發現通知他，但未能在他出發前聯絡到本人，導致他抵台入境時才知道自己的入台證被註銷，由於無法入境，他和日籍的太太在昨天下午搭機返回北京。

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  • 中國政協委員潘慶林28日下午5時28分，從北京搭乘中國國際航空189班機抵達桃園機場，持入台證準備通過移民署證照查驗檯時，因隱匿黨政軍身分遭到拒絕入境。示意圖。（資料照，記者朱沛雄攝）

    中國政協委員潘慶林28日下午5時28分，從北京搭乘中國國際航空189班機抵達桃園機場，持入台證準備通過移民署證照查驗檯時，因隱匿黨政軍身分遭到拒絕入境。示意圖。（資料照，記者朱沛雄攝）

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