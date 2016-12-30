新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
2016-12-30 00:08
〔即時新聞／綜合報導〕各界關注2018地方選舉藍綠布局，資深媒體人鍾年晃表示，根據他輾轉得知的民調，民進黨內幾位有意角逐新北市長者，包括立委羅致政、吳秉叡等人，對上國民黨可能對手的民調都是贏的，若民進黨能拿下新北，2018就算勝選了。
鍾年晃在29日《新聞追追追》節目中分析2018新北市長選情，他表示，最近輾轉得知一份民調，民進黨檯面上可能參選新北市長的人選，包括羅致政、吳秉叡等人民調都是贏的，看來民進黨在新北市有機會。
鍾年晃說，民進黨除了現有縣市守下來，如果能再拿下新北這個400萬人口的全國最大票倉，蔡英文就能宣布民進黨2018勝選了。
至於國民黨的候選人，鍾年晃說，現任市長朱立倫似乎屬意副市長侯友宜接棒，問題是死忠深藍支持者願不願意投給侯，他畢竟算是「扁朝」官員，這是侯要面對的問題。
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