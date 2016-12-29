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立院30日院會 國、親聚焦日本核災區食品

2016-12-29  21:52

〔即時新聞／綜合報導〕明（30）日是立法院本會期最後一次院會，民進黨團總召柯建銘今（29）日表示《廢棄物清理法》草案明日可望完成三讀，時力黨團表示將關注《勞資爭議處理法》部分條文修正草案，國民黨團、親民黨團則將聚焦於日本核災區食品案。

《中央社》報導，柯建銘表示明日院會將宣讀不須協商的法案，包括《專利法》草案、《廢棄物清理法》部分條文修正草案、《生技新藥產業發展條例》草案、《農會金融法》部分條文修正草案等；其中《廢棄物清理法》草案協商已告一段落，可望完成三讀。

國民黨立法院黨團總召廖國棟表示，國民黨團主要還是會提禁止日本核災區食品，過去已經提過很多次，但都被民進黨否決；親民黨立法院黨團總召李鴻鈞也表示，親民黨團會針對日本核災區食品的部分，提案請行政院長林全來立法院報告。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，時代力量黨團將提案把《勞資爭議處理法》部分條文修正草案增列至討論事項。至於週二尚未表決完的國營事業單位預算案，時代力量已表態「不會隨國民黨起舞、不奉陪」，親民黨團則表示會看狀況再來決定是否出席參與表決。

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  • 明（30）日立法院院會，民進黨團表示《廢棄物清理法》草案可望完成三讀，時力黨團表示將關注《勞資爭議處理法》草案，國民黨團、親民黨團則將聚焦於日本核災區食品案。（資料照，記者黃耀徵攝）

    明（30）日立法院院會，民進黨團表示《廢棄物清理法》草案可望完成三讀，時力黨團表示將關注《勞資爭議處理法》草案，國民黨團、親民黨團則將聚焦於日本核災區食品案。（資料照，記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 國營事業預算案 廢棄物清理法 核災區食品 立法院 院會
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標題：立院30日院會 國、親聚焦日本核災區食品


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