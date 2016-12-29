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「卡神」辦網球賽 外傳強拉贊助 楊蕙如否認

2016-12-29  22:01

〔即時新聞／綜合報導〕綽號「卡神」的楊蕙如將舉辦WTA台灣女子網球公開賽，今天（29日）傳出她動用人脈要求中央、國營公司以500萬元為單位，提供贊助；對此楊回應，絕對沒有一開口就500萬，「這絕對是空穴來風」。

《上報》報導，楊蕙如明年將2度舉辦WTA女子職業網球公開賽，年初她首次舉辦時因馬政府當家沒獲太多補助，不過民進黨執政後，傳出她動員了人脈，從北市府、體育署到台電、中油等多個國營、官股主控公司等，一次贊助就是500萬起跳。

報導指出，楊蕙如動用關係，在本月20日由經濟部次長楊偉甫主持一場會議，當天台電、中油、台糖等代表都出席，楊偉甫在會中坦言有壓力，並在會中提出希望每個單位贊助500萬元，外傳當天國營、官股公司代表聽了都「傻眼」。

報導質疑這場活動（指WTA台灣女子網球公開賽）最後恐由政府負擔大半經費，楊蕙如今天回應，怎可能每個國營事業都出500萬，有5萬、10萬元就很好了，她強調舉辦賽事需要錢，上次時間太趕、補助太少，這次去跟相關單位爭取補助，「有什麼奇怪嗎？」

她也表示自己「問心無愧」，沒有一開口就要500萬，這是「空穴來風」。她還指出，日前NBA來台，國營事業最後補助3千萬，這是政府支持大型賽事方式，並舉例香港舉辦網球公開賽，最後也獲得近500萬美元（約新台幣1.6億）的贊助。

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  • 楊蕙如強調自己問心無愧，並說辦國際賽事需要錢，沒什麼奇怪的。（資料照，記者張存薇攝）

    楊蕙如強調自己問心無愧，並說辦國際賽事需要錢，沒什麼奇怪的。（資料照，記者張存薇攝）

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