3A彭總裁慶生 假「川普」祝壽遭拒

今日財委會餐敘上，有人戴上美國總統當選人川普的頭套，試圖向彭總裁祝壽，並來張「雙巨頭」合照，但遭彭淮南以一字：「NO」拒絕。（記者吳佳蓉攝）

2016-12-29 19:47

［記者吳佳蓉／台北報導］本會期立法院財政委員會於今日結束，晚上舉行餐敘時，特別提前為1月初生日的中央銀行總裁彭淮南暖壽，被問及生日願望，彭淮南表示，「祝福國家國泰民安。」席間，有人戴上美國總統當選人川普的頭套，試圖向彭總裁祝壽，並來張「雙巨頭」合照，但遭彭淮南以一字：「NO」拒絕。