桃園地政新措施：跨區服務、多元繳款
2016-12-29 19:01
［記者謝武雄／桃園報導］市府各地政事務所今年推動許多便民創新服務措施，其中，跨區服務、多元繳款、金融機構印鑑管理系統都是全國首創，地政局今天舉行發表會，市長鄭文燦表示，地政有很多創新觀念，值得其他單位仿效、跟進。
鄭文燦說，桃園地政非常先進，很多業務都可以在網路申辦、繳費，民眾臨櫃辦理，繳納規費時也可選擇悠遊卡、信用卡，非常方便，此外，地政局建置的「桃寶網」，讓房地產資訊公開透明，民眾買房屋更有依據。
地政局長陳錫禎說，桃園地政有很多創新措施，例如民眾繳清貸款，拿到銀行清償證明，要辦理抵押塗銷，以往人工識別金融機構印鑑是否正確，要花上10幾分鐘，金融機構印鑑管理系統建立後，30秒就可搞定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 地政
政治‧本日最多瀏覽
- 首度談納粹扮裝風波 蔡英文：是我們大人的錯
- 廢國旅卡提案逾6千人連署 政府須在228前回應
- 退輔會證實 中國阻撓李翔宙赴星
- 高市議會閉幕 民調6成5對議會改革成果有信心
- 把慰安婦「被迫」拿掉 馬英九：會讓人覺得台灣不文明
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- （影音）世界少年迺夜市 嚐臭豆腐當場大暴走
- 台灣燈會主燈 雲林「鳳凰來儀」
- 刷卡買金紙 三百年老廟北港朝天宮跟得上時代
- 社論》誠實面對台灣的國防問題
- NBA》湖人禁區告急 耶誕節前邀蒙提尤納斯試訓
- 爬黑山鬧出人命 檢方要查卻無法可罰
- 東大生秀成果 與特教生彩繪校舍
- 國中生無照騎機車雙載 失控撞電線桿2死
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 昨夜道瓊大跌百點 台股早盤9200點下震盪
- 罵「你是豬嗎？」 公然侮辱起訴
- 鋒菲跨年合體？ 謝霆鋒現身說...
- 補足防災及民間通訊需求 龜山島將建基地台
- 鼾聲如雷 心血管疾病跟著來
- 台股收盤下跌48.31點 報9153.09點
- 新北元旦升旗預估萬人參加 淡水老街交管
- 台東推動友善英語服務 104家業者今獲授證
- 台北市將設「低污染示範區」 不符排氣標準開罰
- 布希反恐重臣 川普延攬重用
- MLB》賽揚拒當挨轟王 「我要把球留在場內」
- 經典賽》墨西哥添3名MLB猛將 皇家放火王入列
- 涉毒殺女友遭起訴 法院翻盤依「轉讓禁藥致死」判刑
- 小S談到昔日戀情 怒嗆佼佼這件事裝傻
- 來彰市小旅行 抽450枚金銀幣
- 慘！給雞蛋竟丟棄 原來是因為...
- 巨人保護陽岱鋼 證實簽5年
- 你在大聲什麼啦！「陳平偉紀念公園」好評不斷
- 台大醫院鍋爐室未列古蹟 將拆解平移
- 「師大瘋籃球」APP上線 專業教練傳授球技戰術
- 子瑜榮登世界第8美 台灣唯一
- 什麼時候量體重最準？看看醫師怎麼說 ！
- NBA》最高榮耀 火箭將退休姚明11號球衣
- 好萊塢女星相繼過世 查理辛竟嗆：川普下一個！
- 貪污案無罪 黃健庭再發聲明感謝遲來公道
- 掛羊頭賣狗肉！北市東區行銷公司開職業賭場
- 2公司承諾再創8千就業機會 川普：非常令人振奮
- 中油綠色船舶 2成品油輪命名
- 誤傳曼谷爆炸 臉書「報平安」擺烏龍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：桃園地政新措施：跨區服務、多元繳款
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分