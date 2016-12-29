桃園地政新措施：跨區服務、多元繳款

2016-12-29 19:01

［記者謝武雄／桃園報導］市府各地政事務所今年推動許多便民創新服務措施，其中，跨區服務、多元繳款、金融機構印鑑管理系統都是全國首創，地政局今天舉行發表會，市長鄭文燦表示，地政有很多創新觀念，值得其他單位仿效、跟進。

鄭文燦說，桃園地政非常先進，很多業務都可以在網路申辦、繳費，民眾臨櫃辦理，繳納規費時也可選擇悠遊卡、信用卡，非常方便，此外，地政局建置的「桃寶網」，讓房地產資訊公開透明，民眾買房屋更有依據。

地政局長陳錫禎說，桃園地政有很多創新措施，例如民眾繳清貸款，拿到銀行清償證明，要辦理抵押塗銷，以往人工識別金融機構印鑑是否正確，要花上10幾分鐘，金融機構印鑑管理系統建立後，30秒就可搞定。