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總統出訪中南美有危機？ 外交部：友邦竭誠歡迎

外交部發言人王珮玲（右）表示，有關總統蔡英文出訪行程，目前相關安排「一切都非常順利」。左為外交部長李大維。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-12-29  18:19

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文明年1月將展開「英捷專案」出訪中南美洲，不過外傳出訪尼加拉瓜有變數，對此外交部今天（29日）表示，友邦竭誠歡迎總統出訪，並強調媒體報導不確實。

昨天傳出蔡英文出訪宏都拉斯、尼加拉瓜2國有危機，消息稱台灣與宏都拉斯關係搖搖欲墜，並指我駐尼加拉瓜使館無法找到主辦尼國總統就職典禮接待的對口官員。

針對傳聞外交部發言人王珮玲今天澄清，相關報導不確實，「英捷專案」率團出訪是應中美洲4友邦的邀請，外交部感謝友邦竭誠歡迎及全力配合，並強調目前行程已大致底定，相信能有效增進台灣與友邦合作關係。

此外，總統府昨天晚間也表示，總統此次出訪與我國邦誼穩固，相關籌備事宜也都周延順利。並強調相關報導內容純屬片面臆測，都不是事實。

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