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蔡總統出訪過境美國 中國竟籲美禁止！

2016-12-29  18:10

首次上稿 17:50
更新時間 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人華春瑩，今在例行記者會中，談到總統蔡英文下月將出訪中南美過境美國一事，她呼籲美方恪守一中政策，與中美3個聯合公報原則，不允許小英總統過境。

華春瑩表示，「一中原則是國際社會的普遍共識，也是我們處理台灣對外交往問題的一貫原則，希望有關國家慎重處理涉台問題」。針對蔡英文過境美國一事，華春瑩則語帶玄機表示，「我想大家對其真實意圖都是非常清楚的」。

另外，華春瑩在會中還提到，「我們希望美方恪守一中政策，與中美3個聯合公報原則，不允許其過境，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中美關係大局，與台海和平穩定」。

消息一轉載分享至批踢踢八卦板上，網友淡定表示「管很多捏」、「誰理你們」，也有人不滿「別把自己一套標準套在別人身上」，還有人戲稱，這個行徑是中國日常的「狗吠火車」，甚至有網友怒嗆並酸說，「美國敢聽中國的試試看，這樣就表示美國是中國小弟」。

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  • 總統蔡英文下月將出訪中南美過境美國，中國外交部發言人華春瑩，呼籲美方恪守一中政策，與中美3個聯合公報原則，不允許小英總統過境。（中央社）

    總統蔡英文下月將出訪中南美過境美國，中國外交部發言人華春瑩，呼籲美方恪守一中政策，與中美3個聯合公報原則，不允許小英總統過境。（中央社）

  • 隨後中過外交部發言人華春瑩的言論，被轉載分享至批踢踢八卦板，引起網友討論。（圖擷取自批踢踢八卦板）

    隨後中過外交部發言人華春瑩的言論，被轉載分享至批踢踢八卦板，引起網友討論。（圖擷取自批踢踢八卦板）

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