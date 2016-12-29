南市議會無預警裁員？ 藍營爆料：政治清算前朝
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天傳出有8名臨時人員將被解聘，工作預計只到明天，內部員工傳言還有下一波裁員。國民黨團今天下午表示，已接獲許多員工求助，擔憂自己是下一波的黑名單，黨團尊重議長的人事裁量權，但議會傳言是政治清算，無預警裁員造成人心惶惶，希望議會用人不是看色彩，就算要裁員也應建立一套讓員工服氣的績效評比。
議長賴美惠因正率團赴越南考察，無法聯繫到她本人。議會秘書長陳榮枝則十分低調地表示，這是首長的人事權，他並不清楚。
副議長郭信良證實確實有8人自明年起將不續聘。不過，他表示，先前推薦兩名網球國手教練，他們主要是指導及協助南市議會參加全國議長網球盃比賽，他們都很盡責任，表現也很好，對南市議會議長盃比賽有加分的作用，可能議長不是很清楚，他會跟議長說明，至於要裁誰，他完全尊重議長的人事權，不予置評。
包括國民黨團書記長蔡育輝、市議員洪玉鳳、王家貞、盧崑福等人，今天下午以黨團名義發布新聞稿，指議會傳言有8位臨時人員被解聘，都是因為有李全教、郭信良和周五六色彩。希望議會能不分黨派、用人為才，並遵守勞動基準法，一切以議會和諧為要務，這才是台南市民之福。
盧崑福表示，議會這一個禮拜內部是人心惶惶，臨時人員跟約聘僱人員大家都互相問候有沒有接到電話？深怕接到不續聘的電話通知，勞工解聘不是有一定程序嗎？怎會一通電話就定生死！
洪玉鳳、王家貞表示，議會這波人事解聘時間太匆促，給員工一點緩衝的時間都沒有，員工都傳言不看能力，只看跟前朝關係為解聘標準，如果真的是這樣，難怪員工會反彈，據她了解，被解聘的人員中有多位體育專長的選手，議會網球盃比賽都靠這些人員指導和訓練，這些員工其實都很盡力，議會應該給運動選手一個工作機會，應該從員工的工作效率，而不是以色彩來決定續聘與否。
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標題：南市議會無預警裁員？ 藍營爆料：政治清算前朝
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