長官「下條子」 公務員將可要求長官署名自保

2016-12-29 16:47

〔記者黃邦平／台北報導〕前總統府副秘書長馬永成被控以不實發票核銷，在國務機要費案中列貪污罪共犯，辯稱公務員要服從上級命令，卻無法舉證是前總統陳水扁授意；考試院今天通過《公務人員保障法》修正草案，將來公務員認為命令有適法疑慮，可要求上級在書面命令上署名。

現行規定中，公務人員「如認為該命令違法，應負報告之義務；該管長官如認其命令並未違法，而以書面下達時，公務人員即應服從；其因此所生之責任，由該長官負之」。

修正草案中特別加註，長官如認為命令未違法，以書面再次下達時，「應於該書面署名」，只要不違反刑事法律，公務人員都有義務服從，因此而產生的責任由署名的長官負責。如果長官未署名，公務員可主動要求長官署名，要是長官不肯署名，命令視為無效，承辦公務員可以不理會。

考試院表示，公務人員保障法自民國92年5月28日修正公布迄今已10餘年，期間公務人員人事法規、行政程序法及行政救濟法規已有諸多變革，這次修正草案主要是為了切合實務運作，完備法制、強化紛爭解決機制。

此外，未來公務員不想幹了、要辭職，長官不能拒絕，以保障公務人員有不服公職之權利，除非有危害國家安全之虞或法律另有規定者，服務機關或其上級機關不得拒絶。

此外，106年起公務人員考試錄取人員訓練，將全面實施「未占缺訓練」，受訓者要警覺，不是考上就錄取，要通過受訓才能成為正式公務員。但公務人員保障暨培訓委員會表示，現行只有少部分特考是占缺訓練，然而不論占缺或不占缺，都有淘汰機制，對錄取者沒有影響，短期內也不打算提高淘汰率。