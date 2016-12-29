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一例一休上路 ​ 勞動部：企業成本年增960億元

2016-12-29  16:52

〔即時新聞／綜合報導〕「一例一休」新制日前上路，勞動部今指出，若以極端值估計，全國企業一年會增加960億元成本，但若扣除7天國定假，一來一往企業成本約增加476億元。

《蘋果》報導，立委曾銘宗今在立院詢問勞動部，一例一休大約會讓企業增加多少成本，勞動部長郭芳煜表示，若以全國適用《勞基法》的受僱勞工約7.5年的平均年資，換算約13.4天特休假下去計算，估計企業折現成本約146億元。

郭芳煜說，用極端值估算，全國企業一年增加960億元。但若將減少的7天國定假也計入，企業一年約會少630億元支出，統計下來一年企業增加的支出為476億元。

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  • 立法院社福及衛環委員會29日開會，勞動部長郭芳煜（左）列席報告備詢。（記者方賓照攝）

    立法院社福及衛環委員會29日開會，勞動部長郭芳煜（左）列席報告備詢。（記者方賓照攝）

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標題：一例一休上路 ​ 勞動部：企業成本年增960億元


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