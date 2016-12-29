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高市議會閉幕 民調6成5對議會改革成果有信心

康裕成敲下高雄市議會本會期閉幕的議事槌。（記者葛祐豪攝）

2016-12-29  16:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市區會第4次定期大會今天閉幕，議長康裕成和市民分享議會改革成績，她強調，民調顯示有6成5市民對議會改革成果有信心。

康裕成敲下議會本會期閉幕的議事槌後，市長陳菊特別向她握手致意。康裕成感性的說，高雄市議會66名議員中，有40人擔任10年以上的議員，過去10年與市府為高雄這塊土地一起打拚，期盼陳菊市長「築夢百年」美夢成真時，也能看見議員努力的足跡與身影。

康裕成在閉幕時指出，議會小刪106年度總預算1億5000萬元，但在審查過程中，議員對每一筆預算及提案，均嚴格把關，並延長會議8天，進行充分討論。

議事過程中，食安條例的修正最讓康裕成感到驕傲，她說，審理過程只有爭執、沒有爭吵，更沒有動用表決權，國民黨和民進黨提出的版本內容雖不太一樣，但理念相同，兩黨在遷就與謙讓下，共同提出議會版本，顯示議會可以理性討論，邁向優質議會。

至於高雄市議會持續2年的改革，是否獲得市民認同？議會委託全國公信力民調公司，針對議會形象改革議題，在今年10月28日至11月4日進行電話訪問，抽樣範圍是全市20歲以上市民，抽樣誤差是正負2.99%。

結果有6成5市民對議會改革具有信心，6成2市民對議事透明度感到滿意，8成市民滿意議會1年600萬元的節電成效，8成市民對議會推動城市外交的成果感到滿意。

康康裕成強調，市民對議會改革與進步的肯定，讓議會更有動力向前邁進，明年也將規劃隨選視訊計畫，市民透過隨選視訊，將可隨時隨地看到議員問政。

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  • 高雄市長陳菊向議長康裕成（左）握手致意，感謝她主持議事的辛勞。（記者葛祐豪攝）

    高雄市長陳菊向議長康裕成（左）握手致意，感謝她主持議事的辛勞。（記者葛祐豪攝）

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