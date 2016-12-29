日駐台協會正名加台灣 謝長廷：我駐外機構仍待檢討

2016-12-29 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本「公益財團法人交流協會」昨宣佈，將於明年元旦起正名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，此乃台日1972年斷交後的最大突破。對此，駐日代表謝長廷稍早發文，表示日方此次的舉動是「務實作法」，認為反而是我國駐外機構的名稱，不少地方仍有待檢討。

謝長廷在臉書發文指出，英國駐台機構叫作「英國在台辦事處」，美國駐台機構叫「美國在台協會」，名稱清楚又務實，而日本駐台灣機構一直都叫做「日本交流協會」，意義不清不楚。至於日方宣布，將從明年1月1日起把名稱改為「日本台灣交流協會」，謝長廷認為是務實作法，強調「反而是我們自己駐外機構的名稱，很多地方還有待務實檢討的」。

針對日本交流協會將正名一事，外交部稍早也表示歡迎，強調正名是為明確反映該協會在台作業的「實質內涵」，印證台日關係持續朝正面發展。台日共享民主、自由及法治的普世價值，人民情感密切友好。外交部強調，相信雙方將在既有良好基礎上，繼續深化各領域互利互惠的合作關係。