| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市晶華酒店 驚傳住客泳池內溺水 國中生無照騎機車雙載 失控撞電線桿2死 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 政治

日駐台協會正名加台灣 謝長廷：我駐外機構仍待檢討

2016-12-29  16:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本「公益財團法人交流協會」昨宣佈，將於明年元旦起正名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，此乃台日1972年斷交後的最大突破。對此，駐日代表謝長廷稍早發文，表示日方此次的舉動是「務實作法」，認為反而是我國駐外機構的名稱，不少地方仍有待檢討。

謝長廷在臉書發文指出，英國駐台機構叫作「英國在台辦事處」，美國駐台機構叫「美國在台協會」，名稱清楚又務實，而日本駐台灣機構一直都叫做「日本交流協會」，意義不清不楚。至於日方宣布，將從明年1月1日起把名稱改為「日本台灣交流協會」，謝長廷認為是務實作法，強調「反而是我們自己駐外機構的名稱，很多地方還有待務實檢討的」。

針對日本交流協會將正名一事，外交部稍早也表示歡迎，強調正名是為明確反映該協會在台作業的「實質內涵」，印證台日關係持續朝正面發展。台日共享民主、自由及法治的普世價值，人民情感密切友好。外交部強調，相信雙方將在既有良好基礎上，繼續深化各領域互利互惠的合作關係。

廣告
  • 針對日駐台機構將於明年元旦正名一事，我駐日代表謝長廷予以肯定，強調此為「務實作法」。（資料照，記者羅沛德攝）

    針對日駐台機構將於明年元旦正名一事，我駐日代表謝長廷予以肯定，強調此為「務實作法」。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 謝長廷臉書全文。（擷取自謝長廷臉書）

    謝長廷臉書全文。（擷取自謝長廷臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣 日本 日本交流協會 謝長廷
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：日駐台協會正名加台灣 謝長廷：我駐外機構仍待檢討


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.