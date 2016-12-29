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政院延期日食輸台公聽會 藍批心虛打假球

2016-12-29  17:15

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院宣布原訂明年1月2日、8日分別在高雄市、台北市召開的日本核災區食品公聽會將延期舉行，國民黨文傳會副主委胡文琦今日質疑，蔡政府延後公聽會完全是政治操作與逃避人民監督為考量，公聽會延後的下一步究竟為何？是要明確禁止核災區食品，還是要直接暗渡陳倉？公聽會延遲只是顯示蔡政府心虛閃躲。

他強調，蔡政府一天不公開承諾拒進核災區食品，就是有隨時偷襲人民的準備，國民黨要求蔡政府應撤銷舉辦公聽會，而非以延期緩兵之計，欺騙社會大眾。

胡文琦指出，行政院從11月上旬舉辦日本核災區食品輸台公聽會開始，各地公聽會都遭到民眾如影隨形的抗議，甚至引發衝突，導致公聽會場場皆不歡而散，與其用偷雞摸狗、動員充場的方式草率舉辦公聽會，不如直接回應人民拒絕核災區食品進口的合理訴求。

胡文琦強調，既然行政院發言人徐國勇認為，行政院對核災區食品相關政策沒有預設立場，那麼蔡政府就不須將延辦公聽會的矛頭指向國民黨，因為問題的本質不在於公聽會何時何地舉辦，而在於解禁期程推遲根本不是台灣民眾想要的，拒絕核災區食品進口才是台灣主流民意。

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  • 針對行政院宣布原訂明年1月2日、8日分別在高雄市、台北市召開的日本核災區食品公聽會將延期舉行，國民黨文傳會副主委胡文琦今日質疑，蔡政府延後公聽會完全是政治操作與逃避人民監督為考量。（資料照，記者方賓照攝）

    針對行政院宣布原訂明年1月2日、8日分別在高雄市、台北市召開的日本核災區食品公聽會將延期舉行，國民黨文傳會副主委胡文琦今日質疑，蔡政府延後公聽會完全是政治操作與逃避人民監督為考量。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 國民黨 延期 政院 日本核災地區食品 日本食品輸台公聽會 核災區食品
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