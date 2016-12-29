北市府又傳震盪 「Tony Chen（湯霓陳）」成真？

2016-12-29 16:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市小內閣又傳震盪？北市議員陳重文今年九月在議會點名「Tony Chen（湯霓陳）」不久後將去職，當時市長柯文哲還強調，會等到會期結束才調整小內閣人事，未料，教育局長湯志民、文化局長謝佩霓相繼在九月和十月時去職，今有媒體報導，柯文哲將在議會會期結束後，撤換原民會主委陳秀惠，成為柯市府上任兩年來，第十七位去職的一級局處首長。

北市府副發言人劉奕霆今日否認這項傳言，並指目前市政團隊穩定，並無人事異動打算；而陳秀惠則以略為驚訝的口氣表示，目前沒有接到市長任何訊息，也無其他個人生涯規畫，「不過如果真要調動，那當然就要開始想了。」有市府官員私下透露，只是時間未到。

陳秀惠就任以來風波不斷，包括於議會質詢時，與國民黨市議員李芳儒起衝突，再加上過去對於泰雅族「同裘制度」失言，柯文哲當時更罕見陪同陳秀惠出面「道歉」；另外也曾傳出因動員原民會同仁反民眾陳情，惹得原民議員破口大罵。今年十月十五日原民會舉辦年度重點活動「娜魯灣文化節」開跑記者會時，北市兩位原住民市議員李芳儒、李傅中武都以臨時有事為由，缺席活動，只靠陳秀惠撐場。