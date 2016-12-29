首度談納粹扮裝風波 蔡英文：是我們大人的錯
2016-12-29 16:06
〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天首度回應新竹光復中學「納粹扮裝風波」，她說，「這不是學生的錯，是我們大人的錯」，因為人權教育流於表面；每一個人都要反省，並且不要讓這樣的事情再次發生。
總統蔡英文今天出席「總統府人權諮詢委員會第二十五次委員會議」，委員會召集人為副總統陳建仁。
蔡英文在開場致詞時表示，人權是普世價值，需要透過在地實踐來實現，台灣就有屬於自己的追求人權的故事，在威權統治時代，許多黨外前輩在一九七九年，藉著世界人權日在高雄舉行人權大會和示威遊行，這就是美麗島事件。
蔡英文也提到，追求人權沒有終點，人權標準永遠只能向上看齊，台灣還有很多需要努力的地方。在場的專家有兒少、人權等各種領域，大家應該要樹立新的標準，並且向行政部門提出建言。
蔡英文說，最近有一些學生因為模仿納粹引起不小風波，「我要強調，這不是學生的錯，是我們大人的錯，因為我們的人權教育流於表面，這是因為我們輕忽了生活中的歧視和偏見，我們也沒有教導學生在自己國家迫害人權的歷史裡面，學到真正的教訓。我們每個人都要反省，讓這樣的事情不要再發生。」
蔡英文強調，人權議題應該要融入不同科目的教學裡面，要讓學生了解他人曾經經歷的痛苦。尊重他人的權利，並且願意在必要的時候，站出來伸張正義，這樣教育才算成功，會邀請行政院和相關部會，針對十二年國教的人權教育，在委員會提出專案報告，她希望在座的委員幫忙，給予改善建議。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 廢國旅卡提案逾6千人連署 政府須在228前回應
- 脫假髮道歉內幕曝光！ 洪秀柱用這策略滅火
- 向黨產會潑糞 男子侮辱公署起訴
- 勸退離人員勿赴中 國安局：現在氛圍不宜去
- 立委提案增村里長撫卹金 內政部長這樣說...
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- 山老鼠砍百歲老樹 警救命
- 一坪13萬 精密園區二期勞宅今抽籤
- 聯發科入主北京圖吧 投審會放行
- 〈台股青紅燈〉台股的量跑去哪？
- 國體法「卡關」 立委批打假球
- 成大辦越南語認證制 獲國際承認
- 薰陶學生品格 北港建國國中引進茶文化
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 105學年大專校院註冊率 151個系所掛零
- MLB》李振昌築大聯盟夢很拚 洛磯還想簽王牌終結者
- 新疆攻擊事件致1死3傷 警方擊斃4暴徒
- 鼓勵都更 危險老屋再放寬
- 屏東轉運站及縣民廣場動工 站前交通不再大打結
- 逼妻低頭吃狗便 子阻止挨揍
- 自小客深夜追撞曳引車 大寮死亡車禍疑酒駕肇事
- 網賽太磨人 前球后伊娃諾維琪29歲退休
- 台股收盤下跌48.31點 報9153.09點
- 自由廣場》雲林綺雞vs.鳳凰來儀
- 訪視蔬菜檢驗流程 花蓮縣議員促把關
- 被指註冊率低 亞太創意學院這樣說...
- 機關加班費恐暴增 勞動部長：該給就給
- 死刑未廢 殺妻殺女判死定讞
- 次子接班長子出走 葡萄王鬧家變
- 北市晶華酒店 驚傳住客泳池內溺水
- 興建龍崎掩埋場 挺建派︰發展地方
- 14件號稱可分解塑膠袋 只有4件是真的
- 布希反恐重臣 川普延攬重用
- 明年季後不無聊 台日韓職棒要辦國際賽
- 中油綠色船舶 2成品油輪命名
- 桃園國民運動中心上梁 鄭文燦：收費將低於市面
- 歐巴馬自稱能當選第3任 川普斥為煽動
- 統一獅球衣 告別27年經典綠
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 大貨車追撞12汽機車 3傷
- 反核區食品納入食安條例 藍議員：台中能，台南不能？
- 金裕貞驚傳休克 一週住院兩次
- 家中燒雜物有「爆炸聲」 姐弟燒燙傷
- 12/29 各報重點新聞一覽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：首度談納粹扮裝風波 蔡英文：是我們大人的錯
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分