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首度談納粹扮裝風波 蔡英文：是我們大人的錯

2016-12-29  16:06

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天首度回應新竹光復中學「納粹扮裝風波」，她說，「這不是學生的錯，是我們大人的錯」，因為人權教育流於表面；每一個人都要反省，並且不要讓這樣的事情再次發生。

總統蔡英文今天出席「總統府人權諮詢委員會第二十五次委員會議」，委員會召集人為副總統陳建仁。

蔡英文在開場致詞時表示，人權是普世價值，需要透過在地實踐來實現，台灣就有屬於自己的追求人權的故事，在威權統治時代，許多黨外前輩在一九七九年，藉著世界人權日在高雄舉行人權大會和示威遊行，這就是美麗島事件。

蔡英文也提到，追求人權沒有終點，人權標準永遠只能向上看齊，台灣還有很多需要努力的地方。在場的專家有兒少、人權等各種領域，大家應該要樹立新的標準，並且向行政部門提出建言。

蔡英文說，最近有一些學生因為模仿納粹引起不小風波，「我要強調，這不是學生的錯，是我們大人的錯，因為我們的人權教育流於表面，這是因為我們輕忽了生活中的歧視和偏見，我們也沒有教導學生在自己國家迫害人權的歷史裡面，學到真正的教訓。我們每個人都要反省，讓這樣的事情不要再發生。」

蔡英文強調，人權議題應該要融入不同科目的教學裡面，要讓學生了解他人曾經經歷的痛苦。尊重他人的權利，並且願意在必要的時候，站出來伸張正義，這樣教育才算成功，會邀請行政院和相關部會，針對十二年國教的人權教育，在委員會提出專案報告，她希望在座的委員幫忙，給予改善建議。

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  • 針對日前新竹光復中學學生「納粹變裝」引起軒然大波，總統蔡英文今日首度發表看法，她認為，「這不是學生的錯，是我們大人的錯」。（資料照，記者黃耀徵攝）

    針對日前新竹光復中學學生「納粹變裝」引起軒然大波，總統蔡英文今日首度發表看法，她認為，「這不是學生的錯，是我們大人的錯」。（資料照，記者黃耀徵攝）

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