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謝維洲欠債千萬？ 實查選舉欠款約40萬

2016-12-29  16:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員謝維洲前天被踢爆，因沉迷運彩積欠千萬元債務，他回應確實有選舉欠款，但並非簽注欠債；今天（29日）媒體報導，謝的戶頭目前僅50萬，名下沒有不動產，網路上公告的政治獻金表中，選舉欠款則為40萬元。

謝維洲傳出積欠千萬債務，引發各界揣測，昨天他上臉書回應，強調確實有接觸運動彩券，但沒有積欠債務，強調外界謠傳有誤，並解釋先前選舉有欠款。

根據《蘋果》報導，謝維洲去年的財產申報指出，他的名下沒有不動產，僅申報存款50萬2655元與一台MAZDA汽車。另外，根據2014年台北市議員選舉，謝維洲的政治獻金收支結算表指出，他的政治獻金總收入為607萬4233元，扣除支出647萬8789元，目前仍有欠款40萬4556元。

不過《政治獻金法》規定，選舉參選人只需申報政治獻金的收入、支出，若使用個人存款作為競選經費，就無法得知，因此謝維洲的實際競選開銷，無法從政治獻金收支結算表看出。

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  • 台北市議員謝維洲傳出沉迷運彩，欠款達千萬，不過他昨天在臉書上否認。（記者簡榮豐攝）

    台北市議員謝維洲傳出沉迷運彩，欠款達千萬，不過他昨天在臉書上否認。（記者簡榮豐攝）

  • 謝維洲2014年選舉時的政治獻金收支結算表。（圖擷自網路）

    謝維洲2014年選舉時的政治獻金收支結算表。（圖擷自網路）

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相關關鍵字： 台北市議員 謝維洲 謝長廷 運動彩券
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