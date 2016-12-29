謝維洲欠債千萬？ 實查選舉欠款約40萬
2016-12-29 16:30
〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員謝維洲前天被踢爆，因沉迷運彩積欠千萬元債務，他回應確實有選舉欠款，但並非簽注欠債；今天（29日）媒體報導，謝的戶頭目前僅50萬，名下沒有不動產，網路上公告的政治獻金表中，選舉欠款則為40萬元。
謝維洲傳出積欠千萬債務，引發各界揣測，昨天他上臉書回應，強調確實有接觸運動彩券，但沒有積欠債務，強調外界謠傳有誤，並解釋先前選舉有欠款。
根據《蘋果》報導，謝維洲去年的財產申報指出，他的名下沒有不動產，僅申報存款50萬2655元與一台MAZDA汽車。另外，根據2014年台北市議員選舉，謝維洲的政治獻金收支結算表指出，他的政治獻金總收入為607萬4233元，扣除支出647萬8789元，目前仍有欠款40萬4556元。
不過《政治獻金法》規定，選舉參選人只需申報政治獻金的收入、支出，若使用個人存款作為競選經費，就無法得知，因此謝維洲的實際競選開銷，無法從政治獻金收支結算表看出。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 廢國旅卡提案逾6千人連署 政府須在228前回應
- 首度談納粹扮裝風波 蔡英文：是我們大人的錯
- 勸退離人員勿赴中 國安局：現在氛圍不宜去
- 長官「下條子」 公務員將可要求長官署名自保
- 把慰安婦「被迫」拿掉 馬英九：會讓人覺得台灣不文明
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- 元大寶華︰明年怠速式復甦
- 勞方退讓 澎湖公車司機罷工落幕
- 今晨冷到僅16度 妙齡女酒後失控跳愛河獲救
- 中華電信總經理異動 謝繼茂升任
- 離島春節第2波加班機 下週二開賣
- 星兒不放棄學習 王怡婷首辦個展
- 中正路藝術造街 重現「末廣町」盛景
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 105學年大專校院註冊率 151個系所掛零
- 區間盤整 新台幣午盤小貶暫收32.289元
- 抓猴太認真 徵信員工搶床單傷警
- 證券行情表、證券表格
- 好房東這樣做... 連違約房客都暖心
- 田中實加非灣生後代 被踢爆高雄土生土長
- 孟加拉成衣工月薪僅2K 罷工抗議後1500人遭開除
- （影音）世界少年迺夜市 嚐臭豆腐當場大暴走
- 自導英雄救美 英雄被訴 搶匪沒事
- 反同團體控警執法過當 警公布蒐證畫面
- 火牛德州內戰 怒火燒到休息室
- 陽岱鋼加盟不到10天 球員卡出爐
- 歐巴馬9會安倍 美日從誤解走到和解
- 元旦金龍山迎曙光 投131線交管
- 通關密語「我要USB！」 旅館房間變身毒趴包廂
- 酷課雲第500萬人次 北市教局送iPad
- 台大醫院鍋爐室未列古蹟 將拆解平移
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT calls an international news meeting over assets
- 愛心企業捐贈6縣市電子鍋 賴清德：揪甘心
- 竹東鎮公所光雕秀又來囉！明起連4晚演出
- 欠300萬賭債 上班族開大麻工廠
- 正隆凍未條 明年工紙漲12～15%
- 打中藥世家名號 藥膳餐廳涉吸金2千萬
- 天冷肩頸凍僵 拉筋舒緩緊繃肌
- 興航第4次勞資協商破局 工會爆：資方拿勞退金還債
- 12/29重要財經新聞一覽
- 疑電路短路 新店高中泳池旁烤箱竄火
- （影音）胡瓜貼滿膏藥練舞 跨年搭Janet白家綺喊幸運
- 罵「你是豬嗎？」 公然侮辱起訴
- 川普雞吸客 中國商場「抄」有創意
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：謝維洲欠債千萬？ 實查選舉欠款約40萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分