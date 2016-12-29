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林揆與綠委便當會 敲定立院臨會六優先審議案

2016-12-29  15:54

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院本會期的法定會期只到月底，行政院長林全今天與民進黨立委舉行便當會中決定，將由民進黨立院黨團提案，建請立院在明年一月召開臨時會，優先審議通過明年度中央政府總預算、電業法修正草案等六大案。

行政院發言人徐國勇表示，今天便當會討論立院加開臨時會，有六項要優先通過的議案，一是明年度中央政府總預算案，二是「電業法修正草案」，三是「教保人員服務條例修正草案」；四是「長照服務法修正草案」，五是「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，六是「特種勤務條例修正草案」。

目前規劃由民進黨團提案明年一月三日召開立院談話會，臨時會開到一月二十日為止，有關總預算案，徐國勇說，要看在野黨提出多少刪減與凍結的提案，行政院希望能在臨時會順利通過，至於「特種勤務條例修正草案」是有關國安局隨扈因公受傷的撫卹等相關規定，但若明天立院院會通會此案，臨時會就不用再處理「特種勤務條例修正草案」，只餘五案。

另有關中生納保的修法，徐國勇說，由於依規定要一月二十一日才能表決處理，因此中生納保的修法，最快要到立院下會期才能通過。

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  • 行政院長林全今午與民進黨立委進行便當會，確定下週召開臨時會優先審議，包括中央政府總預算的六大法案。圖為立法院針對2016年國營事業預算案進行表決大戰的場景。（資料照，記者黃耀徵攝）

    行政院長林全今午與民進黨立委進行便當會，確定下週召開臨時會優先審議，包括中央政府總預算的六大法案。圖為立法院針對2016年國營事業預算案進行表決大戰的場景。（資料照，記者黃耀徵攝）

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