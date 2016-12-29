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柯文哲又要換將？媒體爆這次被換掉的是......

2016-12-29  15:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲又要換將了嗎？台北市政府小內閣傳出將做調整。有媒體報導，北市政府原住民族事務委員會主委陳秀惠將遭撤換，若為真，陳秀惠將成為柯市府上任2年來，第17位離開的一級局處首長。

根據新頭殼報導，某市府高層表示，柯文哲將在議會會期結束後，撤換北市政府原住民族事務委員會主委陳秀惠。陳秀惠曾與國民黨籍市議員李芳儒起衝突，並且因泰雅族「同裘制度」失言引起一陣波瀾，當時為收拾失言風波，陳秀惠在柯文哲的陪同下出面向大眾致歉。

國民黨市議員、市議會民政委員會第一召集人陳重文證實，市府與委員會早已有「共識」要在1月底前撤換陳秀惠。然而，北市府副發言人劉奕霆則對此回應，市政團隊目前穩定、沒有人事異動的打算，陳秀惠對這樣的異動傳聞則表示不知情。

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  • 台北市長柯文哲上任以來多名市府員工離職，幾位部長也傳出與他理念不合。（資料照，記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲上任以來多名市府員工離職，幾位部長也傳出與他理念不合。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 有媒體報導，柯文哲將撤換原住民族事務委員會主委陳秀惠。（資料照，記者林正堃攝）

    有媒體報導，柯文哲將撤換原住民族事務委員會主委陳秀惠。（資料照，記者林正堃攝）

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