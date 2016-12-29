| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
酒駕害3命判6年 葉少爺獲假釋將返家過年 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 政治

立委提酒駕者汽車加費提高至3600元 並連加3年

2016-12-29  14:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為減少交通違規，交通部擬將駕駛有超速、闖紅燈等較可能造成重大交通傷亡事故的違規項目時，就要增加隔一期的強制險費用，立委曾銘宗於立院交委會表示，道路交通事故死傷件數逐漸攀升，贊同交通部這些想法，且認為2014年3月1日實施的汽車酒駕加費政策，費用應從2100元增加至3600元，並連續加費3年，以達成對酒駕者示警作用。

汽車酒駕加費政策上路後至今，追加保費共4萬6825件，繳交金額達9833萬元，曾銘宗表示，國內外研究都顯示駕駛行為與保險高度相關，將違規行為納入保費可讓駕駛人謹慎開車。對於汽車超速逾40公里、闖紅燈等重大違規交通部擬增加多少保費，賀陳旦回應，目前還沒有確定金額，需與相關單位詳細再討論精算。

根據警政署統計，道路交通事故原因第4名是酒後駕車，交通部統計2010-2015年酒駕累犯比例高達37％，從金管會過去強制險保費增減統計來看，九十八％車主保費都是減少，只有兩％增加，；對於曾銘宗詢問酒駕保費由每次違規隔期增加保費2100元，提升至3600元且加費持續3年是否可不可行。金管會副主委黃天牧表示，只能說立意良善，但技術上有很多要克服，畢竟加重保費是懲罰車主，但酒駕者不一定就是車主。

廣告
  • 交通部長賀陳旦（左）、法務部檢察司司長林邦樑（左三）等官員29日在立院交通委員會就「我國酒後駕車現況暨防制作為」列席報告，並備質詢。（記者朱沛雄攝）

    交通部長賀陳旦（左）、法務部檢察司司長林邦樑（左三）等官員29日在立院交通委員會就「我國酒後駕車現況暨防制作為」列席報告，並備質詢。（記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通違規 交通部 曾銘宗 汽車酒駕加費 酒駕
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：立委提酒駕者汽車加費提高至3600元 並連加3年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.