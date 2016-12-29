立委提酒駕者汽車加費提高至3600元 並連加3年

2016-12-29 14:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為減少交通違規，交通部擬將駕駛有超速、闖紅燈等較可能造成重大交通傷亡事故的違規項目時，就要增加隔一期的強制險費用，立委曾銘宗於立院交委會表示，道路交通事故死傷件數逐漸攀升，贊同交通部這些想法，且認為2014年3月1日實施的汽車酒駕加費政策，費用應從2100元增加至3600元，並連續加費3年，以達成對酒駕者示警作用。

汽車酒駕加費政策上路後至今，追加保費共4萬6825件，繳交金額達9833萬元，曾銘宗表示，國內外研究都顯示駕駛行為與保險高度相關，將違規行為納入保費可讓駕駛人謹慎開車。對於汽車超速逾40公里、闖紅燈等重大違規交通部擬增加多少保費，賀陳旦回應，目前還沒有確定金額，需與相關單位詳細再討論精算。

根據警政署統計，道路交通事故原因第4名是酒後駕車，交通部統計2010-2015年酒駕累犯比例高達37％，從金管會過去強制險保費增減統計來看，九十八％車主保費都是減少，只有兩％增加，；對於曾銘宗詢問酒駕保費由每次違規隔期增加保費2100元，提升至3600元且加費持續3年是否可不可行。金管會副主委黃天牧表示，只能說立意良善，但技術上有很多要克服，畢竟加重保費是懲罰車主，但酒駕者不一定就是車主。