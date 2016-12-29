退輔條例修正案初審 犯內亂外患者停止退伍軍人權益

2016-12-29 13:59

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今初審通過「國軍退除役官兵輔導條例」修正草案，該條例新增，如犯內亂、外患、貪污治罪殺人罪經判處徒刑或具公務人員退休法、陸海空軍軍官士官服役條例所定永遠喪失領受月退休金、退伍金、退休俸或贍養金權利之事由者，將永遠停止該條例訂定的退伍軍人權利。

另外，該條例也限縮退輔會官員轉任轉投資事業高階經理人的規定，該修正草案第4條之1規定，退輔會直接主管投資事業業務的人員，退離職3年內不得轉任轉投資事業。「直接主管投資事業業務人員」泛指退輔會主委、副主委、主任秘書、事業單位業務主管等。