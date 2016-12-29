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廢國旅卡是否廢除？ 政院持保留態度

2016-12-29  13:42

〔記者李欣芳／台北報導〕網友在國發會「公共政策網路參與平台」提案要求政府取消國旅卡，恢復不休假獎金，這項提案昨已成案，不過，行政院對廢除國旅卡持保留態度，政院發言人徐國勇今天表示，廢除國民旅遊卡要經過相當研議與討論，行政院內部沒有討論，目前沒有朝這個方向思考。

行政院政務委員張景森在臉書上表示，有公務人員要連署廢除國民旅遊卡，他認為廢除國旅卡，政府每年省下70億元到80億元，可做很多事，而公務員出門玩花自己的錢，自由自在不受政策限制，也不怕被污名化，要大家快去連署。

徐國勇表示，行政院長林全日前說過，有聽到大家的聲音，正在思考是否放寬一些限制，目前正研擬相關配套，應該明年2、3月會出爐，主要是針對自由行部分，會讓大家了解。

徐國勇說，張景森個人認為廢除後可以省錢，但在行政院內部會議中沒有討論廢除問題，國旅卡廢除要經過相當研議與討論，「行政院目前沒有朝這個方向（思考）」。

他表示，至於連署超過5000人，國發會將有相關正式回應與說明。

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  • 政院發言人徐國勇今天表示，廢除國民旅遊卡要經過相當研議與討論，行政院內部沒有討論，目前沒有朝這個方向思考。（資料照）

    政院發言人徐國勇今天表示，廢除國民旅遊卡要經過相當研議與討論，行政院內部沒有討論，目前沒有朝這個方向思考。（資料照）

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