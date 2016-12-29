特勤條例初審過關 因公傷殘納醫療照顧

「特種勤務條例修正草案」，該修正草案新訂，特勤中心人員如在執行特種勤務時，遭受暴力導致全殘、半殘者，應給予醫療照護，圖為憲兵特勤隊戰技表演。（記者林正堃攝）

2016-12-29 13:38

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今初審通過「特種勤務條例修正草案」，該修正草案新訂，特勤中心人員如在執行特種勤務時，遭受暴力、意外危害，導致全殘、半殘者，應給予醫療照護、安置就養，並教養其子女至成年或大學畢業。且該條款回溯至去年一月一日起適用。

國安局特勤中心去年發生一起實彈射擊訓練意外，一名學員實施實彈射擊時，意外擊中中校訓練組長郭耿宏，導致學員被跳彈擊中，頸椎碎裂癱瘓。