明年元旦起 32項新制上路
〔記者李欣芳／台北報導〕明年元旦起，將有多達32項新制上路，行政院長林全今天在行政院會聽取「106年1月1日起新實施之重大政策或簡政便民措施」報告後表示，明年1月起，有多項重大政策或簡政便民措施開始實施，這些政策和措施必須讓民眾了解，請相關部會加強各項新制的宣導與說明，另請第一線執行單位展現高度的服務效能，主動協助有需要的業者及民眾解決問題，以落實政策美意。
行政院彙整各部會明年即將實施的重大政策重點如下：
1、增訂4月7日言論自由日（內政部）。
2、簡化香港澳門居民搭乘郵輪來台申辦網簽程序（內政部）。
3、後備戰士試行（國防部）。
4、延長青年安心成家購屋優惠貸款實施期限（財政部）。
5、106年度綜合所得稅稅制調整（財政部）。
6、跨境電商營業稅（財政部）。
7、網購關稅稅制調整（財政部）。
8、台日租稅協定適用（財政部）。
9、台加租稅協定適用（財政部）。
10、擴大幼兒教保公共化（教育部）。
11、青年教育與就業儲蓄帳戶（教育部）。
12、廢除最高法院檢察署特別偵查組（法務部）。
13、計程車駕駛資格限制（交通部）。
14、調降國際航線降落費及停留費率（交通部）。
15、機場捷運通車（交通部）。
16、調整基本工資（勞動部）。
17、實現全國國定假日一致及勞工特別休假新規定（勞動部）。
18、勞工保險費率從10%提高到10.5%（含就業保險）（勞動部）。
19、國民年金保險費率依法調整至8.5%（衛福部）。
20、全民健康保險投保金額下限修正為21,009元（衛福部）。
21、長期照顧十年計畫2.0（衛福部）。
22、強化食品安全管理措施（衛福部）。
23、兒童及少年性剝削防制條例施行（衛福部）。
24、兒童與少年未來教育及發展專戶（衛福部）。
25、106年度科學工業園區土地租金優惠（科技部）。
26、設立環保署毒物及化學物質局（環保署）。
27、開徵畜牧業水污染防治費（環保署）。
28、試辦農業保險各種方案（農委會）。
29、實收資本額50億元以上未滿100億元之上市（櫃）公司，應編製及申報前一年度企業社會責任報告書，但有累積虧損者得延至108年適用（金管會）。
30、開放國內成分證券ETF初級市場得採現金申購買回機制（金管會）。
31、跨境匯款客戶審查（金管會）。
32、身心障礙者ATM 跨行提款優惠等的金融管理（金管會）。
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標題：明年元旦起 32項新制上路
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