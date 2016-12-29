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林全盼立院加開臨時會 速通過政府總預算

2016-12-29  12:57

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院本會期的法定會期只到月底，鑑於立院本會期將結束，明年度中央政府總預算案目前尚未審議通過，行政院長林全今天在主持行政院院會時表明，期待立法院能加開臨時會儘速完成106年度中央政府總預算案的審查，以利預算案的執行。

林全說，再過2天，立法院本會期即將結束，有關預算審議未能通過的因應，本院依預算法第54條規定，訂定有「中央政府總預算案未能依限完成時之補充規定」，請各機關依該規定動支經費辦理，也期待立法院能加開臨時會儘速總預算案的審查。

林全並指出，今天是105年度最後一次行政院會，自520就職以來，過去這段時間，行政團隊在推動許多新政策時面對諸多挑戰，需要跟外界多加溝通，在推動過程中難免會遇到挫折，或民意的反彈，相關單位都努力化解誤會，在政策上也做部分修正，希望能讓人民感受到政府是在傾聽、溝通，同時也能有效率地解決問題。

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  • 行政院長林全今天在主持行政院院會時表明，期待立法院能加開臨時會儘速完成106年度中央政府總預算案的審查。（資料照，記者林正堃攝）

    行政院長林全今天在主持行政院院會時表明，期待立法院能加開臨時會儘速完成106年度中央政府總預算案的審查。（資料照，記者林正堃攝）

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