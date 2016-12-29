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總統出訪過境美國地點 最快本週公布

2016-12-29  12:52

［記者彭琬馨／台北報導］外交部發言人王珮玲今上午表示，有關總統蔡英文出訪行程，目前訪問節目已大致底定，相關安排「一切都非常順利」；此外關於總統出訪將過境美國一事，王珮玲表示，過境地點在與美方約好發布時間後就會對外說明，最快本週就會公布。

日前有媒體報導，總統規劃將於下月出訪時走訪的友邦宏都拉斯、尼加拉瓜可能有邦交危機。王珮玲上午於外交部例行記者會時再次強調，「英捷專案」主要應中美洲四友邦的邀請，目前訪問節目已大致底定，且安排「一切都非常順利」。

王珮玲表示，總統此次出訪主要參加尼加拉瓜總統奧德嘉（Daniel Ortega）的就職典禮，在這樣的場合依慣例都會有與他國元首碰面的機會，她說「相信已經有適當的安排」。

此外，媒體關切總統將過境美國什麼地點，王珮玲表示，相關訊息在與美方敲定發布時間後就會共同宣布，應該最快本週就會公布。

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  • 外交部發言人王珮玲（右）表示，有關總統蔡英文出訪行程，目前相關安排「一切都非常順利」。左為外交部長李大維。（資料照，記者簡榮豐攝）

    外交部發言人王珮玲（右）表示，有關總統蔡英文出訪行程，目前相關安排「一切都非常順利」。左為外交部長李大維。（資料照，記者簡榮豐攝）

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