政院宣布 核災區食品公聽會兩場公聽會延期

行政院發言人徐國勇今天中午宣布，元月2日與元月8日的兩場日本核災區食品公聽會延期。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-12-29 13:12

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於政府12月25日在新北市舉辦的是否開放日本核災區食品公聽會遭國民黨動員杯葛並引發衝突，公民團體擔心接下來明年元月2日與元月8日的另外2場公聽會討論失焦，行政院發言人徐國勇今天中午宣布，元月2日與元月8日的另外兩場公聽會延期。

徐國勇說，公民團體今天召開記者會呼籲接下來的兩場公聽會延期，並且希望調整公聽會進行的模式，行政院內部也進行評估與檢討，決定兩場公聽會延期，將以另外的方式處理，至於用什麼方式，會與公民團體再磋商。

行政院表明不認同國民黨以政治操作破壞公共政策的討論，徐國勇說，12月25日的公聽會，國民黨與特定團體干擾會議程序、缺席對話，令人感到遺憾。

行政院並重申，沒有健全管理機制，就沒有開放日本核災區食品輸台的問題。