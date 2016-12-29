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合宜住宅案涉收賄 葉世文：盼減刑，餘生彌補過錯

2016-12-29  12:47

〔記者楊國文／台北報導〕前營建署長、前桃園縣副縣長葉世文被控在合宜住宅等案收賄，高院更一審今進行言詞辯論庭訊，葉世文表示，已69歲，願承擔犯下的一切過錯，希望服完刑後，餘生能對犯行盡力做彌補，貢獻國家，當庭懇求合議庭能考量他在八德合宜住宅案、財產來源不明罪自始即認罪，並繳回犯罪所得，給予減刑，檢方則認定葉擔任政府要職涉收賄不法，犯行重大，應從重量刑；此案訂3月16日宣判。

葉世文涉八德合宜住宅等弊案，台北地院判他19年，高等法院加重到21年，最高法院今年4月22日判林口合宜住宅收賄案7年定讞，其餘發回高院更一審。

較具爭議的是遠雄集團創辦人趙藤雄涉案部分，高等法院認定林口A7、八德合宜宅及新竹眷改案行賄成立，依不違背職務行賄罪，判趙有期徒刑2年、併科罰金140萬元，緩刑5年，須向公庫支付2億元，褫奪公權2年定讞。趙已付2億元免除牢獄之災，引發社會輕縱的質疑聲音。

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  • 高院更審今進行合宜住宅弊案辯論終結庭，前營建署長葉世文請求給予減刑。（資料照，記者楊國文攝）

    高院更審今進行合宜住宅弊案辯論終結庭，前營建署長葉世文請求給予減刑。（資料照，記者楊國文攝）

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