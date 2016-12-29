南非行政首都巿長來訪 鄭文燦：推動締結姊妹市

2016-12-29 11:41

［記者謝武雄／桃園報導］南非行政首都斐京巿長席曼格昨天傍晚拜會桃園市長鄭文燦，年僅37歲的席曼格，是南非主要都市有史以來最年輕的市長，席曼格也提出正式邀請函，邀請鄭文燦前往斐京參訪；鄭文燦認為，桃園和斐京都是年輕的城市，未來將加強城市交流，推動雙方簽訂姊妹市及經貿合作。

鄭文燦首先恭賀席曼格隸屬的民主聯盟黨，在今年8月的地方選舉中獲得佳績，席曼格成為南非主要都市有史以來最年輕的市長。

鄭文燦說，政府正在桃園推動「航空城計畫」、「亞洲．矽谷」計劃，桃園是最多工業和企業的城市，工業產值全台最高，希望結合完整產業聚落，成為帶動台灣經濟發展的火車頭。

席曼格表示，斐京面臨很多挑戰，除協助年輕人創業，提高就業率與提升生活品質，投資基礎建設，推廣南非觀光旅遊業，讓大家看到有「彩虹之國」美稱的南非之美；未來雙方可以共同討論合作發展。