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國發會：台灣人才外流中國 恐高達百萬人

2016-12-29  11:38

［記者陳鈺馥／台北報導］台灣科技人才外流嚴重，民進黨立委何欣純在質詢時問及，科技人才外流究竟人數有多少？國發會指出，科技人才部分沒統計，但光外流中國的人才高達50萬至100萬人。

為留住科技人才、活絡新創產業，立法院教育及文化委員會今審「科學技術基本法部分條文修正草案」，何欣純質詢科技部及國發會時表示，修法前科技部應掌握台灣人才外流的資訊。

國家發展委員會指出，有掌握我國人才外流，國發會有一些調查，光是外流中國的人才統計高達50萬至100萬人，流向中國比流向他國還多，其中包含科技人才、經貿管理、業界技術人才，單獨科技人才部分則未統計。

何欣純質疑，都要修法鬆綁了，卻沒掌握科技人才實際外流情況。科技部長楊弘敦說，科技人才本身就是流動，如何攬才也很重要。

何欣純說，留才和攬才都很重要，難道科技部不能事先盤點情況？楊指出，科技部會來想辦法。

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  • 民進黨立委何欣純今在教育及文化委員會質詢我國科技人才外流人數多寡。（記者陳鈺馥攝）

    民進黨立委何欣純今在教育及文化委員會質詢我國科技人才外流人數多寡。（記者陳鈺馥攝）

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