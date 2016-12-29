國發會：台灣人才外流中國 恐高達百萬人

2016-12-29 11:38

［記者陳鈺馥／台北報導］台灣科技人才外流嚴重，民進黨立委何欣純在質詢時問及，科技人才外流究竟人數有多少？國發會指出，科技人才部分沒統計，但光外流中國的人才高達50萬至100萬人。

為留住科技人才、活絡新創產業，立法院教育及文化委員會今審「科學技術基本法部分條文修正草案」，何欣純質詢科技部及國發會時表示，修法前科技部應掌握台灣人才外流的資訊。

國家發展委員會指出，有掌握我國人才外流，國發會有一些調查，光是外流中國的人才統計高達50萬至100萬人，流向中國比流向他國還多，其中包含科技人才、經貿管理、業界技術人才，單獨科技人才部分則未統計。

何欣純質疑，都要修法鬆綁了，卻沒掌握科技人才實際外流情況。科技部長楊弘敦說，科技人才本身就是流動，如何攬才也很重要。

何欣純說，留才和攬才都很重要，難道科技部不能事先盤點情況？楊指出，科技部會來想辦法。