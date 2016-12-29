綠委提議「酒駕加害者清洗被害者遺體」 交部：將研究

2016-12-29 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕年終將近，又是酒駕高峰期，今有立委在立法院交通委員會中痛批，酒駕行為就是謀殺行為，提議發生酒駕肇事致死案，若經被害者家屬同意，就讓加害者去清洗被害者的大體。

民進黨立委葉宜津今在立院交通委員會中發言，痛批酒駕根本就是謀殺行為，她接著提議「未來發生酒駕肇事致死事件，若被害者家屬同意，就讓加害者去清洗被害者的遺體」，讓肇事者看清楚自己是如何害死被害者的。對此，交通部長賀陳旦認為這個做法在情感上是有效的方向，將與相關單位進一步研究。

台北市議員何志偉早先曾提出「酒駕洗遺體」的懲罰法案，讓酒駕者到殯儀館服社會勞動役，並實施生命教育。台北市長柯文哲當時指出，將從醫療角度對累犯進行矯正，至於市議員提出的「洗遺體」懲罰，柯則表示「未來將試辦看看，看效果怎樣」。

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