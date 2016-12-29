| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
又傳登山隊爬黑山 1山友墜谷亡 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 政治

綠委提議「酒駕加害者清洗被害者遺體」 交部：將研究

2016-12-29  11:59

〔即時新聞／綜合報導〕年終將近，又是酒駕高峰期，今有立委在立法院交通委員會中痛批，酒駕行為就是謀殺行為，提議發生酒駕肇事致死案，若經被害者家屬同意，就讓加害者去清洗被害者的大體。

民進黨立委葉宜津今在立院交通委員會中發言，痛批酒駕根本就是謀殺行為，她接著提議「未來發生酒駕肇事致死事件，若被害者家屬同意，就讓加害者去清洗被害者的遺體」，讓肇事者看清楚自己是如何害死被害者的。對此，交通部長賀陳旦認為這個做法在情感上是有效的方向，將與相關單位進一步研究。

台北市議員何志偉早先曾提出「酒駕洗遺體」的懲罰法案，讓酒駕者到殯儀館服社會勞動役，並實施生命教育。台北市長柯文哲當時指出，將從醫療角度對累犯進行矯正，至於市議員提出的「洗遺體」懲罰，柯則表示「未來將試辦看看，看效果怎樣」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 交通部長賀陳旦（左二）、法務部檢察司司長林邦樑（右）等官員今日在立院交通委員會就「我國酒後駕車現況暨防制作為」列席報告，並備質詢。（記者朱沛雄攝）

    交通部長賀陳旦（左二）、法務部檢察司司長林邦樑（右）等官員今日在立院交通委員會就「我國酒後駕車現況暨防制作為」列席報告，並備質詢。（記者朱沛雄攝）

  • 民進黨立委葉宜津。（資料照，記者劉信德攝）

    民進黨立委葉宜津。（資料照，記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年終 洗大體 葉宜津 謀殺 酒駕
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：綠委提議「酒駕加害者清洗被害者遺體」 交部：將研究


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.