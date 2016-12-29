退輔會證實 中國阻撓李翔宙赴星
2016-12-29 11:26
〔記者涂鉅旻／台北報導〕退輔會主委李翔宙本月預定前往泰國、新加坡慰問當地榮民，卻無法如願赴新加坡。對此，退輔會副主委李文忠今赴立法院外交及國防委員會參與法案審查、備詢，民進黨立委蔡適應問李翔宙無法赴星原因。李文忠表示，這是因中國阻撓，中國和新加坡關係緊張，不希望另生波瀾所致。
蔡適應也問，過去有無退輔會主委赴新加坡的先例？李文忠說，「據我了解沒有」，他也說，通常退輔會主委到東南亞的機會不多，因為當地榮光會多在美國。
李文忠也說，李翔宙到泰國是為了發褒揚令給日前逝世的前福壽山農場場長宋慶雲，宋曾投入「山地計畫」，協助泰國北部農墾，當地原先大量種植罌粟花，後來有效轉型農耕。
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