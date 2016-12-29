人妻逛街慘遭斬首 只因老公沒陪在身邊...

當天少婦獨自出門逛街，卻被「神學士」架走，最後遭到斬首。（圖取自太陽報）

2016-12-29 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗薩爾普勒省有一名少婦出門逛街，沒想到卻慘遭被斬首的命運。

《太陽報》報導，住在阿富汗薩爾普勒省偏遠部落30歲的少婦，住的地方由「神學士」控制，據說規定當地女性出門一定要有男性親屬陪同，不然就違法。

當天少婦獨自出門逛街，卻被「神學士」架走，最後遭到斬首，就因為她的老公不在身邊。但「神學士」否認與這起事件有關。